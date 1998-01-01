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الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي ووضعه تحت الإقامة الجبرية

الثلاثاء 14 مايو 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن قاتل الشهيدة الرابي ووضعه تحت الإقامة الجبرية


رام الله / سما /

 أفرجت محكمة اللد الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن المستوطن المتهم بشكل رئيس بقتل المواطنة عائشة الرابي في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي قرب نابلس.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه تقرر الإفراج عن المستوطن، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله وضمن شروط مقيدة.

وادعى القاضي أن الإفراج عنه لمنزله تحت الإقامة الجبرية تم لأسباب تتعلق بصغر عمره (16 عامًا) ولأنه لم يشارك في أي حوادث أخرى سابقًا. معتبرًا في الوقت ذاته أن ما أقدم عليه خطير لكن لا بد من إيجاد مكان احتجاز بديل، ولذلك قرر فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله.

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