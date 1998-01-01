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إرتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال نيسان

الثلاثاء 14 مايو 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إرتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال نيسان


رام الله / سما /
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.85% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة مع شهر آذار 2019، بواقع 1.09% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.76% في القدس، وبارتفاع طفيف نسبته 0.07% في قطاع غزة.
والسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 17.79%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.50%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.03%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.64%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.27%، وأسعار الدرنيات بنسبة 1.53%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 23.86%، وأسعار الغاز بمقدار 5.26%، وأسعار البيض بمقدار 1.23%.
وعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2019 مع شهر نيسان 2018 تشير البيانات إلى ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.96%، بواقع 2.74% في الضفة الغربية وبنسبة 0.84% في القدس، وبنسبة 0.74% في قطاع غزة.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 1.09% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة مع شهر آذار 2019، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 19.53%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.43%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.06%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.73%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.42%، وأسعار الدرنيات بنسبة 1.41%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 16.27%، وأسعار الغاز بمقدار 5.45%، وأسعار البيض بمقدار 2.71%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بمقدار 1.87%.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.76% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة مع شهر آذار 2019، نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 14.05%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 3.76%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.63%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 3.54%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.49%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.60%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.12%، وأسعار البيض بنسبة 1.11%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 11.03%، وأسعار الغاز بمقدار 4.26%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 1.14%.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة مع شهر آذار 2019، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 13.81%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.19%، وأسعار الدرنيات بنسبة 3.35%، وأسعار الأرز بنسبة 1.08%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة بنسبة 1.05%، وأسعار البيض بنسبة 0.98%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 34.96%، وأسعار الغاز بمقدار 5.09%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 4.40%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.57%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.32%.
تنويه:
• تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018.
• تم الاعتماد على الإصدار الجديد من تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض من الاستخدام COICOP – 2018 والصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع والخدمات الاستهلاكية.
ملاحظات:
*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
**البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

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