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جيش الاحتلال يستخلص العبر من تصعيد غزة وهذا ما سيفعله

الثلاثاء 14 مايو 2019 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يستخلص العبر من تصعيد غزة وهذا ما سيفعله


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية مساء الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي استخلص الدروس من التصعيد الأخير مع قطاع غزة، في ظل تنامي وتصاعد القوة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

وأوضح المحلل العسكري في الصحيفة "متان تسوري"، أن الجيش سينشئ طرق هروب جديدة في الأيام المقبلة في المستوطنات المحاذية لشمال قطاع غزة.

ووفقاً ليديعوت، كجزء من الدروس المستفادة من التصعيد الأخير، ففي أي تصعيد قادم سيتم إغلاق طرق رئيسية في تلك المناطق بما في ذلك الطريق 34 "سديروت- ياد مردخاي" و الطريق 232 "كيبوتس سعد-مفرق شعار هنيغف" وإغلاق هذه الطرق يشكل عقبة أمام السكان، لذلك أصبح هناك حاجة لإنشاء طرق أخرى للهروب.

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