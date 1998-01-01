مصدر حمساوي : بعد المنحة القطرية ننتظر تنفيذ بنود ملف الاسرى

غزة / سما /

بعد ان تم، الاثنين، ادخال المنحة القطرية الى قطاع غزة، اعتبر مسؤولون في حركة حماس ذلك بداية لتطبيق التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقال مصدر في حركة حماس، إن الحركة أبدت للوسطاء "ارتياحاً بعد إدخال الأموال، واعتبرته اسهاما في استمرار حالة الهدوء".

غير ان المصدر ذاته استدرك بقوله "لقد نقلنا عبر الوسطاء رسالة مفادها أن المنحة ليست كل التفاهمات التي يجب تنفيذها بصورة عاجلة، لأن البنود تشمل ملف الأسرى الذين لا يزال الاحتلال يتلكّأ في تنفيذ الاتفاق الأخير معهم، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً".

وأضاف المصدر الذي كان يتحدث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية أن الوسطاء نقلوا "طمأنة إسرائيلية فحواها تنفيذ جميع بنود التفاهمات قريباً، بما في ذلك مشاريع الكهرباء والبنية التحتية والتشغيل المؤقت، بالإضافة إلى البنود التي تم الاتفاق عليها حول ملف الأسرى".

يذكر انه بالتزامن مع وصول السفير القطري محمد العمادي، حاملا المنحة القطرية، وصل إلى قطاع غزة أمس أيضاً، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

واعتبرت أوساط في قطاع غزة تصريحات ملادينوف أمس مثيرة للشكوك، بعدما رهن البدء بتنفيذ المشاريع الدولية في القطاع باستمرار الهدوء خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.

ورأت هذه الأوساط ان ملادينوف في واقع الامر انما يطرح مطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتطلع الى فترة من الهدوء لتمرير احتفال مسابقة الأغنية الأوروبية "يورو فيجن" وتأليف حكومته الجديدة.