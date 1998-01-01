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الرئيس يدين الاعتداءات على السفن الأربع قبالة الإمارات

الثلاثاء 14 مايو 2019 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يدين الاعتداءات على السفن الأربع قبالة الإمارات


رام الله / سما /

 أدان الرئيس محمود عباس، الاعتداءات التي تعرضت لها أربع سفن الأحد بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، واصفا هذا العمل بالإجرامي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة، "الأمر الذي نرفضه وندينه".

وأكد الرئيس على الوقف الفلسطيني الثابت" أننا نقف مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول العربية الشقيقة كافة، ضد أي عدوان خارجي".

ويذكر أن سفينتين من ضمن السفن الأربع التي تعرضت للهجوم، ترفعان علم السعودية، وسفينة ترفع علم الإمارات، وأخرى ترفع علم النرويج.

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