هدم العراقيب للمرة الـ144 وتشريد سكانها

القدس المحتلة / سما /

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ144 على التوالي.

وقال عدد من أهالي العراقيب، إن الشرطة اقتحمت القرية، صباح اليوم، بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح وبعض الأخشاب والنايلون، وشردت الكبار والصغار وتركتهم دون مأوى.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم، علما أنه تم هدم القرية قبل ذلك في تاريخ 17-4-2019، إذ اعتقلت الشرطة قبل مسنة وقاصر من القرية، وجرى تحويلهما للتحقيق في مقر شرطة بئر السبع.