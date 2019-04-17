  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

هدم العراقيب للمرة الـ144 وتشريد سكانها

الثلاثاء 14 مايو 2019 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم العراقيب للمرة الـ144 وتشريد سكانها


القدس المحتلة / سما /

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ144 على التوالي.

وقال عدد من أهالي العراقيب، إن الشرطة اقتحمت القرية، صباح اليوم، بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح وبعض الأخشاب والنايلون، وشردت الكبار والصغار وتركتهم دون مأوى.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم، علما أنه تم هدم القرية قبل ذلك في تاريخ 17-4-2019، إذ اعتقلت الشرطة قبل مسنة وقاصر من القرية، وجرى تحويلهما للتحقيق في مقر شرطة بئر السبع.

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة اليوم الاثنين

تفاصيل اجتماع العمادي مع ملادينوف بشأن الاوضاع الانسانية بغزة

ميلادينوف: المواجهة القادمة وشيكة وقاسية وإذا تم تعطيل هذا الهدوء ستتحملون المسؤولية

أمريكا ترسل مشفى حربيا بحريا إلى الخليج.. ولواء عسكري مصري: "ربنا يستر"!

صحيفة عبرية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود قطاع غزة

لهذا السبب.. السلطة الفلسطينية تعوض عائلة إسرائيلية بمبلغ 2 مليون شيكل

"الاونروا" تحذر : مليون لاجئ فلسطيني من فقراء غزة بلا طعام خلال الشهر القادم

الأخبار الرئيسية

مصدر حمساوي : بعد المنحة القطرية ننتظر تنفيذ بنود ملف الاسرى

وسط تأهب أمني .. خبير إسرائيلي: المواجهة مسألة وقت

اشتية: الأشهر الثلاث القادمة "من أصعب الشهور علينا لذلك يجب أن نبقى متحدين

وزير اسرائيلي سابق: كما أَجبر العالم الأسد على التخلي عن أسلحته الكيماوية ينبغي اتباع ذلك مع غزة

صفقة القرن

دبلوماسي امريكي يكشف عن تفاصيل مثيرة في صفقة القرن وهذا ما ستطلبه من حماس!