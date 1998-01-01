10 معتقلين بالضفة بينهم 4 فتية

رام الله / سما /

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي عشرة مواطنين على الأقل فجر اليوم الثلاثاء، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة أبو شخيدم شمال رام الله، وهم: حمدي محمد شريف قنداح، وأمير ناجي أبو شخيدم، والأسير السابق أنور سالم.

كما اعتقل جنود الاحتلال الفتى محمد رامي صلاح، من الخضر جنوب بيت لحم، وشكيب طقاطقة، وإيهاب ثوابتة من بيت فجار.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، اعتقل الاحتلال أربعة فتية وهم: الفتى عمار محمد جوابرة، والفتى محمد ناصر محفوظ، والفتى أحمد حسونة البدوي، والفتى محمد جمال أبو سل.