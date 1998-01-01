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بولندا تعلن رفضها استقبال وفداً إسرائيلياً

الإثنين 13 مايو 2019 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بولندا تعلن رفضها استقبال وفداً إسرائيلياً


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم الإثنين، عن إلغاء زيارة وفد إسرائيلي إلى وارسو، كان مقررا أن يبحث في "استعادة أملاك يهودية" من فترة المحرقة إبان الحرب العالمية الثانية.

وذكرت قناة "كان العبري"، أن القرار البولندي بإلغاء زيارة الوفد الحكومي الإسرائيلي اتخذ بعد إجراء تغييرات على تركيبة الوفد في اللحظة الأخيرة، وأنه نابع من الإعلان الإسرائيلي عن أن الزيارة ستركز على موضوع "استعادة الأملاك اليهودية".

ونقلت "كان" عن مصادر بولندية قولها إن الموقف البولندي إزاء "استعادة الأملاك اليهودية من دون وجود ورثة سيتغير، ولا توجد نية الآن بالسماح لإسرائيليين أو يهود بالمطالبة به".

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