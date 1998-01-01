  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وصول جثمان القائد الوطني د.رباح مهنا الى غزة

الإثنين 13 مايو 2019 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول جثمان القائد الوطني د.رباح مهنا الى غزة


غزة / سما/

 وصل الى قطاع غزة جثمان القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا عبر معبر رفح بعد رحلة طويلة بدأت في اسبانيا ومرت بتركيا قبل الوصول الى مطار القاهرة الدولي ومنه الى قطاع غزة.

وكان في استقبال الجثمان عدد كبير من قيادات الفصائل الفلسطينية واعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الشعبية وعدد من افراد عائلته.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان مراسم التشييع الرسمية ستبدأ يوم الثلاثاء الساعة 11 ظهراً، حيث سيتوجه الجثمان إلى منزله من مشفى الشفاء لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم لمسجد الأمين لصلاة الجنازة ظهراً ومنه لمثواه الأخير في مقبرة الشيخ رضوان. حيث سيلقى القيادي في الجبهة الشعبية الرفيق يونس الجرو كلمة.

وقررت الجبهة الشعبية تقبل التعازي في أرض المعارض بالسرايا – مدينة غزة لثلاثة ايام.

وتوفي القيادي مهنا الاسبوع الماضي في اسبانيا اثر صراع مع المرض.

ويعد مهنا من ابرز قادة العمل الوطني في قطاع غزة وقيادي بارز في الجبهة الشعبية.
 

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة اليوم الاثنين

"هآرتس" : نذر حرب كبرى تومض في الخليج

الاعلام العبري يكشف عن مصير السيادة بمستوطنات الضفة في صفقة القرن!

التصعيد في غزة يلقي بظلاله على اليوروفيجن و توقعات بخسائر إضافية

إيزنكوت يحذر البيت الابيض من خطر التصعيد بالضفة ويصف الوضع بالحساس

جيش الإحتلال يحلل كلمات زينب بحق أبيها حسن نصر الله ويستنبط المقصود

وزير اسرائيلي : نحاول التوصل إلى تهدئة طويلة في غزة ومستعدون لجميع السيناريوهات

الأخبار الرئيسية

صفقة القرن

دبلوماسي امريكي يكشف عن تفاصيل مثيرة في صفقة القرن وهذا ما ستطلبه من حماس!

العمادي

تفاصيل اجتماع العمادي مع ملادينوف بشأن الاوضاع الانسانية بغزة

صحيفة عبرية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود قطاع غزة

"الاونروا" تحذر : مليون لاجئ فلسطيني من فقراء غزة بلا طعام خلال الشهر القادم

ميلادينوف: المواجهة القادمة وشيكة وقاسية وإذا تم تعطيل هذا الهدوء ستتحملون المسؤولية