وصول جثمان القائد الوطني د.رباح مهنا الى غزة

غزة / سما/

وصل الى قطاع غزة جثمان القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا عبر معبر رفح بعد رحلة طويلة بدأت في اسبانيا ومرت بتركيا قبل الوصول الى مطار القاهرة الدولي ومنه الى قطاع غزة.



وكان في استقبال الجثمان عدد كبير من قيادات الفصائل الفلسطينية واعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الشعبية وعدد من افراد عائلته.



وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان مراسم التشييع الرسمية ستبدأ يوم الثلاثاء الساعة 11 ظهراً، حيث سيتوجه الجثمان إلى منزله من مشفى الشفاء لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم لمسجد الأمين لصلاة الجنازة ظهراً ومنه لمثواه الأخير في مقبرة الشيخ رضوان. حيث سيلقى القيادي في الجبهة الشعبية الرفيق يونس الجرو كلمة.



وقررت الجبهة الشعبية تقبل التعازي في أرض المعارض بالسرايا – مدينة غزة لثلاثة ايام.



وتوفي القيادي مهنا الاسبوع الماضي في اسبانيا اثر صراع مع المرض.



ويعد مهنا من ابرز قادة العمل الوطني في قطاع غزة وقيادي بارز في الجبهة الشعبية.

