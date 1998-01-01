فرض حظر تجول في كل أنحاء سريلانكا بعد مهاجمة مساجد واحراقها

وكالات -

أفادت وكالة "رويترز" بأن الشرطة السريلانكية فرضت حظرا للتجوال في أنحاء البلاد كافة، حتى الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء، وذلك بعد تعرض عدد من المساجد لهجمات.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، اليوم الاثنين، على أشخاص هاجموا مساجد ومحال يملكها مسلمون، في أسوأ أحداث طائفية تندلع في البلاد عقب هجمات عيد الفصح الدموية.

وقال شاهد عيان رفض الكشف عن هويته إن "مجموعة من مثيري الشغب هاجمت مساجد ومحال يملكها مسلمون في شمال غربي المدينة لليوم الثاني. لقد أحرقوا المسجد". ولفت إلى أن "الشرطة منعت المسلمين من الخروج اليوم من منازلهم حفاظا على سلامتهم".

وفرضت الشرطة السريلانكية حظرا للتجول في كل أنحاء البلاد، بدءا من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين لغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي.

كما قامت السلطات أيضا بفرض حظر مؤقت على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، بما في ذلك "WhatsApp" و"Facebook".

يذكر أن المسلمين يشكلون 10 في المئة من سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة، إذ تتبع غالبيتهم الديانة البوذية.

واستهدفت هجمات كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو، في 21 أبريل الماضي، ما أدى إلى مقتل 250 شخصا على الأقل، في هجمات تبناها تنظيم "داعش"، وأثارت مخاوف من رد فعل عنيف ضد الأقلية المسلمة في البلاد.

المصدر: رويترز