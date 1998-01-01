أمريكا ترسل مشفى حربيا بحريا إلى الخليج.. ولواء عسكري مصري: "ربنا يستر"!

وكالات / سما /

وصل المستشفى الحربي البحري الأمريكي "Mercy-class" إلى مياه الخليج، وهو مخصص لتوفير رعاية الطوارئ والاستشفاء، للقوات الأمريكية المقاتلة والقريبة من مسرح العمليات.

وتحتوي السفينة على مستشفى ميداني مجهز تجهيزا كاملا، ويتسع لـ 1000 سرير، ويقدم خدمات تصوير إشعاعي ومسح "CAT"، وفيه مختبر طبي وصيدلية ومختبر بصريات، ومصنعان لإنتاج الأكسيجين.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء، سمير فرج، إن وصول هذا المستشفى إلى الخليج لا يبشر بالخير.

وعلق اللواء المصري من خلال صفحته الخاصة في "فيسبوك"، على وصول المستشفى البحري الأمريكي إلى مياه منطقة الخليج، قائلا: "ربنا يستر هذا الخبر له دلالات كثيرة".