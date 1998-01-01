  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يلتقي فعاليات محافظة طوباس

الإثنين 13 مايو 2019 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي فعاليات محافظة طوباس


رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، وفدا من فعاليات محافظة طوباس، حيث استمع لمطالبهم وأهم احتياجاتهم.

وشدد اشتية على أن طوباس تقع على سلم أولويات الحكومة بسبب موقعها وأهميتها السياسية والاقتصادية، وكذلك لمواجهة الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة بصدد إعادة صياغة جهود التنمية ومشاريعها لتكون متوازنة بين كافة المحافظات.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد دعمهم للحكومة والاصطفاف خلفها، ووجهوا الدعوة لأعضاء الحكومة لعقد اجتماعها الأسبوعي في المحافظة، لمواجهة ما تتعرض له من هجمة استيطانية.

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة اليوم الاثنين

للمرة الاولى.. تل ابيب تعترف بخسائرها من صورايخ المقاومة!

تدمير اربع سفن تجارية في ميناء الفجيرة الاماراتي

"هآرتس" : نذر حرب كبرى تومض في الخليج

الاعلام العبري يكشف عن مصير السيادة بمستوطنات الضفة في صفقة القرن!

التصعيد في غزة يلقي بظلاله على اليوروفيجن و توقعات بخسائر إضافية

إيزنكوت يحذر البيت الابيض من خطر التصعيد بالضفة ويصف الوضع بالحساس

الأخبار الرئيسية

صفقة القرن

دبلوماسي امريكي يكشف عن تفاصيل مثيرة في صفقة القرن وهذا ما ستطلبه من حماس!

العمادي

تفاصيل اجتماع العمادي مع ملادينوف بشأن الاوضاع الانسانية بغزة

صحيفة عبرية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود قطاع غزة

"الاونروا" تحذر : مليون لاجئ فلسطيني من فقراء غزة بلا طعام خلال الشهر القادم

ميلادينوف: المواجهة القادمة وشيكة وقاسية وإذا تم تعطيل هذا الهدوء ستتحملون المسؤولية