اشتية يلتقي فعاليات محافظة طوباس

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، وفدا من فعاليات محافظة طوباس، حيث استمع لمطالبهم وأهم احتياجاتهم.

وشدد اشتية على أن طوباس تقع على سلم أولويات الحكومة بسبب موقعها وأهميتها السياسية والاقتصادية، وكذلك لمواجهة الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة بصدد إعادة صياغة جهود التنمية ومشاريعها لتكون متوازنة بين كافة المحافظات.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد دعمهم للحكومة والاصطفاف خلفها، ووجهوا الدعوة لأعضاء الحكومة لعقد اجتماعها الأسبوعي في المحافظة، لمواجهة ما تتعرض له من هجمة استيطانية.