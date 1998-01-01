  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موجيريني تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العسكرية

الإثنين 13 مايو 2019 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
موجيريني تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العسكرية


بروكسل /سما/

دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اليوم الاثنين جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العسكرية "فورا".

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية على موقعها الالكتروني اليوم أن ذلك جاء خلال مباحثات أجراها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بروكسل مع موجيريني تناولت تطورات الأزمة الليبية .

وقالت موجيريني، في تصريحات نقلتها بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن "الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع الأطراف واللاعبين الإقليميين أن يوقفوا الأعمال العسكرية على الفور، وأن يعيدوا بدء الحوار السياسي، لصالح جميع الليبيين".

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل اليوم ، موقف حكوماتهم من آخر التطورات الناجمة عن حرب العاصمة طرابلس، في مسعى لبلورة موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة القائمة في ليبيا.

وأعربت موجيريني ، خلال لقائها مع السراج، عن دعمها الكامل لعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في عمله على وقف لإطلاق النار وتشجيع العودة إلى المفاوضات.

كما ناقش السراج والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية الوضع الإنساني في ليبيا حيث تشرد آلاف الأشخاص بسبب الحرب في طرابلس.

وأكدت موجيريني "أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وضرورة حماية المدنيين، والعمل المستمر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لحماية ومساعدة المهاجرين في مراكز الاحتجاز".

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الاولى.. تل ابيب تعترف بخسائرها من صورايخ المقاومة!

تدمير اربع سفن تجارية في ميناء الفجيرة الاماراتي

مراسم تشييع القيادي الوطني الدكتور رباح مهنا

"هآرتس" : نذر حرب كبرى تومض في الخليج

الاعلام العبري يكشف عن مصير السيادة بمستوطنات الضفة في صفقة القرن!

التصعيد في غزة يلقي بظلاله على اليوروفيجن و توقعات بخسائر إضافية

إيزنكوت يحذر البيت الابيض من خطر التصعيد بالضفة ويصف الوضع بالحساس

الأخبار الرئيسية

العمادي

تفاصيل اجتماع العمادي مع ملادينوف بشأن الاوضاع الانسانية بغزة

صحيفة عبرية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود قطاع غزة

"الاونروا" تحذر : مليون لاجئ فلسطيني من فقراء غزة بلا طعام خلال الشهر القادم

ميلادينوف: المواجهة القادمة وشيكة وقاسية وإذا تم تعطيل هذا الهدوء ستتحملون المسؤولية

بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة اليوم الاثنين