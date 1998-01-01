موجيريني تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العسكرية

بروكسل /سما/

دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اليوم الاثنين جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العسكرية "فورا".

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية على موقعها الالكتروني اليوم أن ذلك جاء خلال مباحثات أجراها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بروكسل مع موجيريني تناولت تطورات الأزمة الليبية .

وقالت موجيريني، في تصريحات نقلتها بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن "الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع الأطراف واللاعبين الإقليميين أن يوقفوا الأعمال العسكرية على الفور، وأن يعيدوا بدء الحوار السياسي، لصالح جميع الليبيين".

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل اليوم ، موقف حكوماتهم من آخر التطورات الناجمة عن حرب العاصمة طرابلس، في مسعى لبلورة موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة القائمة في ليبيا.

وأعربت موجيريني ، خلال لقائها مع السراج، عن دعمها الكامل لعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في عمله على وقف لإطلاق النار وتشجيع العودة إلى المفاوضات.

كما ناقش السراج والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية الوضع الإنساني في ليبيا حيث تشرد آلاف الأشخاص بسبب الحرب في طرابلس.

وأكدت موجيريني "أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وضرورة حماية المدنيين، والعمل المستمر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لحماية ومساعدة المهاجرين في مراكز الاحتجاز".