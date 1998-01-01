  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حكم بالسجن 10 سنوات على إيرانية بتهمة "التجسس" لحساب لندن

الإثنين 13 مايو 2019 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم بالسجن 10 سنوات على إيرانية بتهمة "التجسس" لحساب لندن


طهران /سما/

حُكم على إيرانية كانت تعمل لدى المجلس البريطاني (بريتش كاونسل) بالسجن عشر سنوات بتهمة "التجسس" وفق موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي قوله إن "مواطنة إيرانية مكلفة قسم إيران لدى المجلس الثقافي الإنكليزي المعروف باسم المجلس البريطاني (بريتش كاونسل) كانت تتعاون مع وكالات تجسس انكليزية".

وأكد اسماعيلي أن المشتبه بها "أدلت باعتراف صريح" وحكم عليها مؤخراً "بالسجن عشر سنوات". وأضاف أنها كانت مكلفة مشاريع ثقافية "للاختراق"، وأوقفتها "قبل عام" وكالات الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وأوضح أنها "طالبة إيرانية أرادت العيش والدراسة في بريطانيا، وبعد توظيفها في المجلس البريطاني سافرت عدة مرات إلى إيران بأسماء مستعارة، وأسست علاقات مع مجموعات فنية ومسرحية".

في أيار/مايو 2018، أشار المجلس البريطاني إلى توقيف إحدى العاملات به في إيران لدى زيارتها لعائلتها، وهي الطالبة آراس أميري المقيمة في المملكة المتحدة.

وأكدت الخارجية البريطانية لوكالة فرانس برس "نحن قلقون من معلومات تتحدث عن سجن موظفة إيرانية بريطانية متهمة بالتجسس". وتابعت الوزارة "يتواصل مسؤولو السفارة البريطانية في طهران مع الحكومة الإيرانية للحصول على مزيد من المعلومات".

وفي السنوات الأخيرة، سجن العديد من المواطنين البريطانيين الإيرانيين في إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.

وأشهر الحالات قضية نازانين زغاري راتكليف الموظفة في مؤسسة "تومبسون رويترز" التي أوقفت في 2016 وحكم عليها بالسجن خمس سنوات لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام الإيراني في 2009، وهو ما تنفيه.

والمجلس البريطاني هو شبكة مؤسسات ثقافية بريطانية موجودة في 107 دول، لكنه غير ممثّل في إيران.

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الاولى.. تل ابيب تعترف بخسائرها من صورايخ المقاومة!

تدمير اربع سفن تجارية في ميناء الفجيرة الاماراتي

مراسم تشييع القيادي الوطني الدكتور رباح مهنا

"هآرتس" : نذر حرب كبرى تومض في الخليج

الاعلام العبري يكشف عن مصير السيادة بمستوطنات الضفة في صفقة القرن!

التصعيد في غزة يلقي بظلاله على اليوروفيجن و توقعات بخسائر إضافية

إيزنكوت يحذر البيت الابيض من خطر التصعيد بالضفة ويصف الوضع بالحساس

الأخبار الرئيسية

العمادي

تفاصيل اجتماع العمادي مع ملادينوف بشأن الاوضاع الانسانية بغزة

صحيفة عبرية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود قطاع غزة

"الاونروا" تحذر : مليون لاجئ فلسطيني من فقراء غزة بلا طعام خلال الشهر القادم

ميلادينوف: المواجهة القادمة وشيكة وقاسية وإذا تم تعطيل هذا الهدوء ستتحملون المسؤولية

بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة اليوم الاثنين