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عودة: ٧٠٪ من السلاح غير المرخّص مصدره جيش الاحتلال

الإثنين 13 مايو 2019 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة: ٧٠٪ من السلاح غير المرخّص مصدره جيش الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

طرح النائب أيمن عودة في خطابه اليوم الاثنين في الهيئة العامّة في الكنيست موضوع العنف والجريمة المنظّمة في المجتمع العربي، مؤكدا أن الفرق في تعامل الشرطة الاسرائيلية مع الجريمة والإمساك بالمجرم بحسب هوية الضحيّة.

وقال: "فكل طفل عربي يعلم متيقّنًا، أنه حين تكون الضحيّة عربيّة تتغافل الشرطة عن أداء دورها في الإمساك بالمجرم، بينما تكون من أكفئ أجهزة الأمن حين تكون الضحيّة يهودية".

و قال عودة في حديثه امام الكنيست: "جدوا الفرق: يوم الثلاثاء الساعة ٢٢:٣٥ جرى إطلاق نار في العفولة. يوم الثلاثاء ٢٣:٤٠ الشرطة تعتقل مشتبهيْن.

يوم الثلاثاء مقتل توفيق زهر من الناصرة. حتى الآن الشرطة لم تعلن عن شيء!"

وأضاف عودة: "٧٠٪ من السلاح غير المرخّص بأيدي المواطنين العرب يأتي من الجيش. والشرطة تتغافل!"

وتابع: "نلتزم أمام شعبنا أن نضع كل الجهود والطاقات أجل الانتصار على عصابات الإجرام المنظّم والسلاح غير المرخّص."

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