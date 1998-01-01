تفاصيل اجتماع العمادي مع ملادينوف بشأن الاوضاع الانسانية بغزة

غزة / سما/

استقبل السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين، نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مكتبه بغزة.

وبحسب اللجنة القطرية، استعرض السفير العمادي جهود دولة قطر للتخفيف عن سكان قطاع غزة، والتي كان آخرها توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم منحة بقيمة 480 مليون دولار أمريكي للشعب الفلسطيني، خُصص منها 180 مليون دولار لقطاع غزة.

وناقش الطرفان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود المشتركة لتحسينها، خاصة فيما يتعلق بموضوع الكهرباء والمشاريع الإغاثية ومشاريع التشغيل المؤقت للخريجين والعمال، مؤكدين استمرار الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.

من جهته، أوضح ملادينوف أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لرفع الحصار عن غزة وتحقيق الوحدة الفلسطينية، مشيرا إلى أن لديها خطة طويلة المدى لتحسين أوضاع سكان قطاع غزة في مجالات الصحة والماء والطاقة والتشغيل.

وثمّن ملادينوف مواقف دولة قطر والمساعدات التي قدمتها للفلسطينيين، قائلا: "سنواصل العمل مع أصدقاءنا القطرين والنرويج وسويسرا وكل المانحين في هذا الأمر".

ويأتي لقاء السفير العمادي مع السيد نيكولاي ملادينوف ضمن سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي يُجريها سعادته لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.