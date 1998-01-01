  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل اجتماع العمادي مع ملادينوف بشأن الاوضاع الانسانية بغزة

الإثنين 13 مايو 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع العمادي مع ملادينوف بشأن الاوضاع الانسانية بغزة


غزة / سما/

استقبل السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين، نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في مكتبه بغزة.

وبحسب اللجنة القطرية، استعرض السفير العمادي جهود دولة قطر للتخفيف عن سكان قطاع غزة، والتي كان آخرها توجيهات  أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم منحة بقيمة 480 مليون دولار أمريكي للشعب الفلسطيني، خُصص منها 180 مليون دولار لقطاع غزة.

وناقش الطرفان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود المشتركة لتحسينها، خاصة فيما يتعلق بموضوع الكهرباء والمشاريع الإغاثية ومشاريع التشغيل المؤقت للخريجين والعمال، مؤكدين استمرار الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.

من جهته، أوضح ملادينوف أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لرفع الحصار عن غزة وتحقيق الوحدة الفلسطينية، مشيرا إلى أن لديها خطة طويلة المدى لتحسين أوضاع سكان قطاع غزة في مجالات الصحة والماء والطاقة والتشغيل.

وثمّن ملادينوف مواقف دولة قطر والمساعدات التي قدمتها للفلسطينيين، قائلا: "سنواصل العمل مع أصدقاءنا القطرين والنرويج وسويسرا وكل المانحين في هذا الأمر".

ويأتي لقاء السفير العمادي مع السيد نيكولاي ملادينوف ضمن سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي يُجريها سعادته لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: التصعيد مع غزة لم يغيّر شيئًا والأسبوع الجاري سيكون حسّاسًا

للمرة الاولى.. تل ابيب تعترف بخسائرها من صورايخ المقاومة!

تدمير اربع سفن تجارية في ميناء الفجيرة الاماراتي

مراسم تشييع القيادي الوطني الدكتور رباح مهنا

"هآرتس" : نذر حرب كبرى تومض في الخليج

الاعلام العبري يكشف عن مصير السيادة بمستوطنات الضفة في صفقة القرن!

التصعيد في غزة يلقي بظلاله على اليوروفيجن و توقعات بخسائر إضافية

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود قطاع غزة

"الاونروا" تحذر : مليون لاجئ فلسطيني من فقراء غزة بلا طعام خلال الشهر القادم

ميلادينوف: المواجهة القادمة وشيكة وقاسية وإذا تم تعطيل هذا الهدوء ستتحملون المسؤولية

بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة اليوم الاثنين

كاتب إسرائيلي : نذهب للملاجئ ونخرج منها وفق تعليمات حماس