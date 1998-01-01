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كهرباء غزة تربط 3 مشافي بكهرباء دائمة

الإثنين 13 مايو 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تربط 3 مشافي بكهرباء دائمة


غزة / سما/

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة اليوم الإثنين، انتهاءها من ربط ثلاثة من مستشفيات القطاع بخطوط كهرباء دائمة ما يضمن امدادها بتيار متواصل لمدة 24 ساعة كهرباء يوميًا.

وأضافت، "المشاريع المنفذة هي: مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وشهداء الأقصى بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى، ومستشفى حمد للأطراف الصناعية شمال غزة".

وأوضحت أن المشاريع المقرر تنفيذها الفترة القريبة القادمة: المستشفى الأوروبي ومستشفى ناصر وهي بانتظار توريد المواد اللازمة

وأشارت إلى أن "الهدف من عملية الربط هو خدمة المواطنين والتيسير عليهم عبر مساندة جهود وصمود الجهاز الطبي في ظل محدودية الامكانيات والمعدات".

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