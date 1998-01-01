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صحيفة عبرية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود قطاع غزة

الإثنين 13 مايو 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : الاحتلال الاسرائيلي يعزز قواته على حدود قطاع غزة


القدس المحتلة/سما/

 يستعد  جيش الاحتلال الإسرائيلي للمظاهرات المتوقعة على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة في ذكرى "يوم النكبة"، الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل، الموافق 15 مايو/ايار.
ومن المتوقع أن يعزز الجيش الإسرائيلي قواته في الجنوب قبل يوم الأربعاء. خاصة في المناطق المحاذية للسياج الفاصل مع غزة تحسبا لكل طارئ في ذكرى "النكبة". وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم".


ويأتي ذلك في وقت هددت فيه حركة "الجهاد الإسلامي" بتصعيد الوضع مرة أخرى في الجنوب إذا لم تنفذ إسرائيل التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية، الذين يتوسطون مع إسرائيل في مسألة وقف إطلاق النار والهدوء في غزة.


ووفقا للصحيفة يستعد الجيش الاسرائيلي لاحتمال حدوث تدهور أمني، أيضا، في ضوء تنظيم مسابقة الأغنية الأوروبية هذا الأسبوع في تل أبيب.
 

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