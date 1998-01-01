اصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

جنين / سما/

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال التي دهست مواطنا ثالثا خلال اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربيه فجر اليوم.

وقالت مصادر امنية فلسطينية " ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين صباح اليوم اندلعت على اثرها مواجهات أصيب خلالها كل من محمد صبحي مطاحن 24 عاما والشاب احمد ماهر على 17 عاما برصاص مطاطي ".

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال دهست المواطن امين زيدان زكارنه 52 عاما على مدخل المخيم حيث وصفت اصابته بالمتوسطة ونقلوا جمعا الى مستشفي جنين الحكومي لتلقي العلاج .

واضافت المصادر ان قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان، وقد عرف من بين المعتقلين كل من فراس وحدة وأحمد ابو العزمي وأحمد حسين الحفيظ، وخالد أبو زينة ونقلت المعتقلين الى مراكز التحقيق للتحقيق معهم .