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أخطاء غذائية شائعة عليك تجنبها في رمضان

الإثنين 13 مايو 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخطاء غذائية شائعة عليك تجنبها في رمضان


وكالات / سما /

يشعر الكثير من الصائمين بالتخمة خلال شهر رمضان بعد الإكثار من الطعام في ساعة الإفطار، وهذا لا يتعلق فقط بنوعية الأطعمة فحسب وإنما بأخطاء شائعة نرتكبها خلال فترة الصيام.

فبحسب موقع "brilio" هناك عدد من العادات الخاطئ التي يمارسها الصائم خلال شهر رمضان تؤدي للتخمة.

مائدة إفطار رمضانية في نيويورك

أخطاء يقع بها الصائم خلال وجبة الإفطار

الأطعمة الدهنية

بدء الإفطار بتناول الأغذية الغنية بالدهون كالمقالي والأغذية الدسمة، وهو أمر خاطئ فيجب البدء بتناول السكريات البسيطة التي يسهل هضمها، وعلى سبيل المثال تناول التمر، فهو غني بالسكريات سريعة الامتصاص التي لا تحتاج إلى عمليات معقدة في تمثيلها.

المشروبات الباردة

حيث تؤدي المشروبات الباردة الى مشاكل في الهضم والشعور بحالة من التخمة السريعة التي تمنع الشهية.

تناول كميات كبيرة من الطعام

الأفضل تناول وجبات صغيرة على فترات، وجبة وقت الإفطار، وجبة بعد صلاة التراويح، ووجبة السحور.

تناول الحلويات

الإفراط بتناول الحلويات يؤدي إلى تراكم الدهون وحدوث السمنة.

تلاميذ يمنيين ينتظرون وجبات مدرسية مجانية في إحدى مدارس صنعاء في 19 فبراير / شباط 2019

تناول الطعام بشكل سريع

وهي بشكل عام عادة سيئة الى انه في رمضان يكون ضررها أكبر، لأن المعدة تكون خاوية طوال اليوم، ولا يفضل أن تستقبل كميات الطعام بشكل سريع حتى تتمكن من هضمها بسهولة.

التوقف عن الرياضة

بسبب التعب والإرهاق، يهمل بعض الأشخاص ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، وممارسة الرياضة لها تأثير جيد على الشعور بالنشاط والخفة والمزاج الجيد والحياة الصحية.

أخطاء يقع بها الصائم في وجبة السحور

— شرب الماء بكثرة

— الإكثار من الأغذية المالحة والمنبهات

— تناول الوجبات الدسمة والسكريات

— إهمال وجبة السحور.

#رمضان #الغذاء

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