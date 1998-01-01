ليبرمان: هناك فجوات كبيرة ولا يمكنني أن أكون شريكا في اتفاق التسوية مع حماس

القدس المحتلة / سما /

قال افيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتنا الاسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه لا يمكنني أن أكون شريكا في اتفاق التسوية مع حماس، كل ما يجب أن تفهموه أننا لا نستطيع الموافقة على تعزيز حماس والجهاد الإسلامي.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، اضاف ليبرمان، نريد حكومة يمينية بالأفعال، لا أريد الانسحاب وأقول إننا لن ننضم لحكومة ليكودية، لكن يجب أن يفهموا أنه حتى الأحزاب الصغيرة لها مواقف ومبادئ.

في السياق قال ليبرمان إن المفاوضات مع الليكود وصلت لطريق مسدود، مشيرا الى أن هناك فجوات كبيرة.

ووفقا للقناة 12 العبرية، أضاف: لقد تركت منصبي كوزير للدفاع بسبب قرار تحويل 15 مليون دولار لحماس وبعد إطلاق 500 صاروخ على جنوب البلاد ... لسوء الحظ اليوم نتنياهو ينقل 30 مليون دولار لحماس بعد إطلاق 700 صاروخ أخرى على الجنوب، ما زلت على عهدي تجاه عائلات جنودنا الأسرى في غزة بعدم عقد اتفاق تسوية قبل أن يعود جنودنا الذين أسرتهم حماس إلى "ديارهم".