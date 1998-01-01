مشاكل صحية للذين يبيتون خارج منازلهم ليلا

وكالات / سما /

وجدت دراسة مفصلة أن ملايين البريطانيين الذين ناموا بعيداً عن منازلهم ليلاً، استيقظوا وهم يشعرون بوعكات صحية في الصباح.

ووفقاً للإحصائيات التي جمعها الباحثون، يشعر 2 من كل 5 بريطانيين بالخوف من المبيت خارج المنزل، لأنهم يعلمون أنهم لن يحصلوا على نوم مريح، كما هو الحال في فراشهم.

ولا يقتصر الأمر على القلق من رحلة ليلية سيئة، بل قال الذين شاركوا في الاستطلاع إنهم يخشون أيضاً النوم على مرتبة غير مريحة، واستيقاظ مضيفيهم في منتصف الليل عند الإقامة مع الأصدقاء، بحسب صحيفة آي نيوز البريطانية

وقال ستيف ريد الرئيس التنفيذي لشركة سيمبا للتكنولوجيا التي أشرفت على الدراسة: "الإقامة مع الأصدقاء تجربة هشة للغاية، ويمكن أن تفسد بسهولة بسبب أشياء بسيطة مثل النوم غير الصحي".

وأضاف ريد "الكثير من مخاوفنا من المبيت مع الأصدقاء تنبع من القلق من ترتيبات النوم، وعلى المضيفين التأكد من حصول ضيوفهم على نوم مريح، حتى يستيقظوا وهو يشعرون بالنشاط في الصباح".

وكشف استطلاع الرأي الذي شمل 2000 شخص أيضاً، أن ما يقرب من نصف المشاركين، لا يحبون المبيت بعيداً عن منازلهم، ويشعر 28% بالقلق من نوم غير جيد ليلاً، ويخشى واحد من كل خمسة ألا يحصل عل سرير مناسب للنوم.