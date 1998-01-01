تقرير : آلاف السياح العرب يزورون إسرائيل سنويا

القدس المحتلة/سما/

تزايد عدد السياح الذين زاروا إسرائيل هذه السنة، قادمين من عدة دول عربية وإسلامية.

وتشير بيانات دائرة السكان والهجرة الإسرائيلية، إلى أن عدد الزوار من الدول الإسلامية إلى إسرائيل، بلغ رقما قياسيا هذا العام بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وكشفت هذه المعطيات، أن ما يقرب من 55 ألف سائح من دول ليست لها علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، زاروا إسرائيل في هذه السنة.

ووفقا للمعطيات، التي نشرت يوم الاثنين، فقد زار 12363 أردنيا و4947 مصريا إسرائيل العام الماضي، من إجمالي 72109 أشخاص قدموا من دول عربية وإسلامية.

وأفادت دائرة السكان والهجرة الإسرائيلية، بأن مصر والأردن فقط من الدول العربية، لديهما علاقات دبلوماسية كاملة، مع إسرائيل.

وأشارت إلى قيام حوالي 37555 إندونيسيا بزيارة إسرائيل في عام 2018، وهو رقم أعلى بنسبة 5٪ من عام 2017.

وتكشف بيانات دائرة السكان والهجرة، كيف يرتفع عدد الزوار القادمين إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية معها. وجاء المغرب في المقدمة، إذ زار 2108 مغاربة إسرائيل خلال عام 2018.

في المرتبة الثانية جاء التونسيون بـ 949 زائرا، والقطريون - 81 زائرا، والعمانيون- 56 زائرا، والجزائريون- 36 زائرا، والكويتيون- 34 زائرا، والإماراتيون- 25 زائرا، والسعوديون، فقط 6 زوار.