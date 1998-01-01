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وفد طبي أردني يجري عمليات نوعية في طب وجراحة العيون بمستشفى الخدمة العامة

الإثنين 13 مايو 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد طبي أردني يجري عمليات نوعية في طب وجراحة العيون بمستشفى الخدمة العامة


غزة / سما /

أجريت في مستشفى العيون التخصصي التابع لجمعية الخدمة العامة مجموعة من العمليات النوعية والتي تجرى لأول مرة في قطاع غزة ، وذلك على أيدي وفد طبي  حضر من  الأردن الشقيق برئاسة د .سامر خرما – الاستشاري الأول في تجميل العيون ،  وبمساعدة الطاقم الطبي في المستشفى برئاسة د. إياد الهليس – استشاري جراحة العيون ، وكلا من الدكتور / رشاد كساب ود. محمد مسلم  ، والدكتور محمد المناصرة والدكتور شادي لافي  ، وفريق العمليات برئاسة الحكم / شادي أبو ريالة  وطاقم التخدير د. ناهض غربية ، ود. إياد أبو كرش ، ود محمد رشيد .

هذا وتحدث د. إياد الهليس المدير الطبي لمستشفى العيون واستشاري جراحة العيون ، عن إجراء مجموعة من العمليات التقليدية مثل رفع الجفن وتوسيع مجرى الدمع ،  وأخرى عمليات نوعية تجرى لأول مرة في قطاع غزة  مثل تصليح ارتخاء الجفون والحاجب عن طريق أخذ أربطة من عضلة الفخذ  وزرعها لشد الجفن والحاجب ، وكان أيضا من ضمن العمليات النوعية  عملية توسيع لمحجر العين لمرضى الغدة الدرقية والذين يعانون من جحوض في العين  ، حيث تم استئصال جزء من العظام في محجر العين لإرجاعها  إلى الخلف في مكانها الطبيعي  .

يذكر أن د .سامر خرما قد حضر إلى قطاع غزة في عدة زيارات طبية سابقة لإجراء مجموعة من العمليات النوعية في مستشفى العيون التخصصي وأيضا لتدريب الكوادر المحلية وتبادل الخبرات .

هذا وشكر أ. عوني العكلوك الوفد الطبي برئاسة د . خرما على زيارته وعلى ما يقدمه من جهد لخدمة مرضانا لما كان لهذه الزيارات أثر كبير في علاج عدد كبير من المرضى .

وأكد  العكلوك ان مستشفيات الخدمة العامة تسعى دوما لاستقطاب أطباء وخبراء من الخارج لتبادل الخبرات الطبية ولتدريب الكوادر الطبية العاملة في المستشفى .

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