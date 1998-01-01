وفد طبي أردني يجري عمليات نوعية في طب وجراحة العيون بمستشفى الخدمة العامة

غزة / سما /

أجريت في مستشفى العيون التخصصي التابع لجمعية الخدمة العامة مجموعة من العمليات النوعية والتي تجرى لأول مرة في قطاع غزة ، وذلك على أيدي وفد طبي حضر من الأردن الشقيق برئاسة د .سامر خرما – الاستشاري الأول في تجميل العيون ، وبمساعدة الطاقم الطبي في المستشفى برئاسة د. إياد الهليس – استشاري جراحة العيون ، وكلا من الدكتور / رشاد كساب ود. محمد مسلم ، والدكتور محمد المناصرة والدكتور شادي لافي ، وفريق العمليات برئاسة الحكم / شادي أبو ريالة وطاقم التخدير د. ناهض غربية ، ود. إياد أبو كرش ، ود محمد رشيد .

هذا وتحدث د. إياد الهليس المدير الطبي لمستشفى العيون واستشاري جراحة العيون ، عن إجراء مجموعة من العمليات التقليدية مثل رفع الجفن وتوسيع مجرى الدمع ، وأخرى عمليات نوعية تجرى لأول مرة في قطاع غزة مثل تصليح ارتخاء الجفون والحاجب عن طريق أخذ أربطة من عضلة الفخذ وزرعها لشد الجفن والحاجب ، وكان أيضا من ضمن العمليات النوعية عملية توسيع لمحجر العين لمرضى الغدة الدرقية والذين يعانون من جحوض في العين ، حيث تم استئصال جزء من العظام في محجر العين لإرجاعها إلى الخلف في مكانها الطبيعي .

يذكر أن د .سامر خرما قد حضر إلى قطاع غزة في عدة زيارات طبية سابقة لإجراء مجموعة من العمليات النوعية في مستشفى العيون التخصصي وأيضا لتدريب الكوادر المحلية وتبادل الخبرات .

هذا وشكر أ. عوني العكلوك الوفد الطبي برئاسة د . خرما على زيارته وعلى ما يقدمه من جهد لخدمة مرضانا لما كان لهذه الزيارات أثر كبير في علاج عدد كبير من المرضى .

وأكد العكلوك ان مستشفيات الخدمة العامة تسعى دوما لاستقطاب أطباء وخبراء من الخارج لتبادل الخبرات الطبية ولتدريب الكوادر الطبية العاملة في المستشفى .