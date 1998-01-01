الامين العام للفيفا فاطمة سامورا تحل ضيفة على مدينة القدس

القدس المحتلة / سما /

أكدت الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" السيدة فاطمة سامورا عن سعادتها لزيارة مدينة القدس ومسجدها الاقصى وكنيسة القيامة وتجوالها في أزقة وحواري البلدة القديمة خاصة في ايام شهر رمضان المبارك جاء حديث السيدة سامورا لشبكة ووكالة بال سبورت خلال تجوالها بالقدس القديمة، وكان في استقبالها لدى وصولها مدينة القدس عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الفلسطينية د. عبد القادر الخطيب، المدير التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فراس ابو هلال، رئيس الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع الاعلامي منتصر ادكيدك، امين سر الاكاديمية الفلسطينية للموهوبين رياضيا احسان مقدادي ورجل الاعمال المقدسي الرياضي جمال الدجاني.

ومن الجدير ذكره ان فاطمة سامورا هي دبلوماسية سنغالية عملت لسنوات طويلة لدى الامم المتحدة، وهي اول سيدة تشغل هذا المنصب في الفيفا، وتبوءت عدة مناصب في العديد من البلدان الافريقية وتتمع بشخصية كبيرة واعتادت على ادارة منظمات كبيرة.