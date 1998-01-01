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محافظ جنين يطلع بعثة الصليب الأحمر الدولي على الأوضاع العامة في المحافظة

الإثنين 13 مايو 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يطلع بعثة الصليب الأحمر الدولي على الأوضاع العامة في المحافظة


جنين / سما /

 أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب وفدا من منظمة الصليب الأحمر الدولية على الأوضاع في المحافظة.

واستمع المحافظ في بداية اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة بمدينة جنين، اليوم الاثنين، إلى شرح حول عمل "الصليب الأحمر" في المحافظة.

بينما استمع الوفد لشرح عن الوضع العام في فلسطين في ظل استمرار التعنت الاسرائيلي واقتطاع أموال المقاصة.

وتطرق المحافظ إلى الوضع بالمحافظة التي تتعرض بشكل يومي لاقتحامات ومداهمات للمنازل واعتقالات وإصابات بين صفوف المواطنين من قبل قوات الاحتلال. وقال إن كل المؤشرات السياسية لا تبشر بأي تغيير لصالح شعبنا، وإن اسرائيل ليست معنية بالسلام.

وحول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أشار المحافظ إلى أن شعبنا رغم قساوة الظروف متعاون ومتكافل، وتطرق لمشروع المنطقة الصناعية التي ستعمل على تغيير الوضع  في المحافظة نحو الأفضل.

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