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بُشرى سارة في انتظار فلسطين بكأس الاتحاد الآسيوي

الإثنين 13 مايو 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بُشرى سارة في انتظار فلسطين بكأس الاتحاد الآسيوي


رام الله / سما /

أصبح في حكم المؤكد استعادة فلسطين لمقعد في البطولات الآسيوية، بعدما نجح هلال القدس في تحقيق فوزين خلال مشاركته بكأس الاتحاد الآسيوي حيث يتواجد في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط.

وأسهمت نتائج الهلال في تقدم فلسطين بتصنيف الاتحاد الآسيوي للأندية، حيث تقدمت فلسطين للمركز ال28 بعدما كانت تتواجد في المركز 31.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في النسخة القادمة مشاركة فريقين، حيث يشارك هلال القدس بطل دوري المحترفين بالبطولة بدور المجموعات مباشرة، فيما يتأهل بطل كأس فلسطين للدور التمهيدي من البطولة.

وسبق مشاركة فريقين من فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي عامي 2015 و 2016، قبل أن يتم سحب مقعد بسبب سوء نتائج أهلي الخليل والظاهرية في النسخة الثانية.

#كأس الاتحاد الآسيوي

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