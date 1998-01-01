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فيديو.. أهداف اليوم الثاني من بطولة بيبسي الرمضانية

الإثنين 13 مايو 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أهداف اليوم الثاني من بطولة بيبسي الرمضانية


غزة / سما /

فاز فريقا اتحاد خانيونس والصداقة على شباب جباليا والأهلي تواليا, ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة "بيبسي" الرمضانية.

وتفوق اتحاد خانيونس على شباب جباليا (3-1), حيث سجل للأول عدي الغلبان "هدفين", وعبد الرحمن النبريص, بينما أحرز هدف الثاني محمد الملفوح.

وفي المباراة الثانية, انتصر الصداقة على الأهلي (1-0), أحرزه عاهد أبو مراحيل.

أدار المباريات تحكيميا حسام الحرازين، ومحمود الصواف، وحسن صلاح.

مباريات الاثنين

وتتواصل منافسات المسابقة الاثنين, بلقاء بيت حانون الأهلي مع اتحاد الشجاعية, وخدمات الشاطئ مع الجلاء.

#بطولة بيبسي

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