  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسالة محمد صلاح لإبنته بعد حصده جائزة هداف البريمرليج

الإثنين 13 مايو 2019 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة محمد صلاح لإبنته بعد حصده جائزة هداف البريمرليج


وكالات / سما /

نشر النجم المصري محمد صلاح رسالة خاصة لإبنته مكة وعائلته عقب تتويجه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2018-2019.

 

وخسر ليفربول المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي اليوم السبت رغم فوزه على ولفرهامتون بثنائية نظيفة وصعوده نحو النقطة 97 في جدول ترتيب البطولة ، بعد أن حقق مانشستر سيتي الفوز في نفس الجولة – الأخيرة – على برايتون ، حيث يمتلك الأخير 98 نقطة توجته باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفي نفس الوقت حصد محمد صلاح جائزة هداف البطولة للموسم الثاني على التوالي ، بوصوله إلى الهدف رقم 22 ، وتقاسم الجائزة مع زميله ساديو ماني ونجم آرسنال بيير أوباميانج بـ 22 هدفاً لكل لاعب.

ووضع اللاعب المصري صورة لإبنته عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ، وكتب بجانبها “نعم ، أعلم أن لدينا واحدة في المنزل ، هذه واحدة جديدة” ، بالإشارة لجائزة الهداف.

وكان صلاح قد فشل في التسجيل في شباك ولفرهامتون ، بينما صعد ساديو ماني لمشاركته بإحرازه هدفي المباراة.

 
#محمد صلاح #البريمرليج
Screenshot_1

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: التصعيد مع غزة لم يغيّر شيئًا والأسبوع الجاري سيكون حسّاسًا

للمرة الاولى.. تل ابيب تعترف بخسائرها من صورايخ المقاومة!

تدمير اربع سفن تجارية في ميناء الفجيرة الاماراتي

مراسم تشييع القيادي الوطني الدكتور رباح مهنا

قيادي بالجهاد: الفلسطينيون يملكون ورقة قوية فيما يخص مستقبلهم ويوجه رسالة للسلطة

"هآرتس" : نذر حرب كبرى تومض في الخليج

الاعلام العبري يكشف عن مصير السيادة بمستوطنات الضفة في صفقة القرن!

الأخبار الرئيسية

"الاونروا" تحذر : مليون لاجئ فلسطيني من فقراء غزة بلا طعام خلال الشهر القادم

ميلادينوف: المواجهة القادمة وشيكة وقاسية وإذا تم تعطيل هذا الهدوء ستتحملون المسؤولية

بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة اليوم الاثنين

كاتب إسرائيلي : نذهب للملاجئ ونخرج منها وفق تعليمات حماس

وزير اسرائيلي : نحاول التوصل إلى تهدئة طويلة في غزة ومستعدون لجميع السيناريوهات