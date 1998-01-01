رسالة محمد صلاح لإبنته بعد حصده جائزة هداف البريمرليج

وكالات / سما /

نشر النجم المصري محمد صلاح رسالة خاصة لإبنته مكة وعائلته عقب تتويجه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2018-2019.

وخسر ليفربول المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي اليوم السبت رغم فوزه على ولفرهامتون بثنائية نظيفة وصعوده نحو النقطة 97 في جدول ترتيب البطولة ، بعد أن حقق مانشستر سيتي الفوز في نفس الجولة – الأخيرة – على برايتون ، حيث يمتلك الأخير 98 نقطة توجته باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفي نفس الوقت حصد محمد صلاح جائزة هداف البطولة للموسم الثاني على التوالي ، بوصوله إلى الهدف رقم 22 ، وتقاسم الجائزة مع زميله ساديو ماني ونجم آرسنال بيير أوباميانج بـ 22 هدفاً لكل لاعب.

ووضع اللاعب المصري صورة لإبنته عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ، وكتب بجانبها “نعم ، أعلم أن لدينا واحدة في المنزل ، هذه واحدة جديدة” ، بالإشارة لجائزة الهداف.

وكان صلاح قد فشل في التسجيل في شباك ولفرهامتون ، بينما صعد ساديو ماني لمشاركته بإحرازه هدفي المباراة.