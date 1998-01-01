كلوب يتحدى السيتي في الموسم القادم وجوارديولا يرد

وكالات / سما /

يبدو بأن الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي سيكون أكثر اشتعالاً ومنافسة، بعد تصريحات الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي التي تؤكد عزم السيتي والريدز على حصد البريميرليج في الموسم الجديد.

وكان مانشستر سيتي قد توّج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي مع بيب جوارديولا، بعد انتصاره العريض على مضيفه برايتون بأربعة أهداف لهدف.

وحاول فريق ليفربول التتويج باللقب الغائب عنه منذ عام 1990، ولكنه خسر الدوري مرة أخرى، لتستمر لعنة البريميرليج مع الريدز.

ولكن بالرغم من ذلك، فإن ليفربول قدّم أفضل مستويات رائعة، وكان يستحق اللقب مثل السيتي، حيث أنهى البريميرليج في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي.

وتحدث يورجن كلوب بعد انتهاء الموسم قائلاً “الموسم كان طويلاً وصعبًا، وعليك التعامل مع النكسات التي تضرب الفريق، لقد كنّا ننافس على الدوري بشراسة، وحصل السيتي على تلك النقاط لأننا كنا هناك”.

وأضاف “السيتي حصل على 198 نقطة في موسمين فقط، وهذا أمر مميز، ولكننا اتخذنا خطوات كبيرة للأمام، وهذه تعتبر الخطوات الأولى فقط”.

وتابع “دائمًا بعد موسم جيد نقدمه نفقد العديد من اللاعبين الأساسيين، ولكن هذه المرة لم يحدث هذا، لذلك سنعود مرة أخرى بكل قوة”.

بينما ردَّ عليه بيب جوارديولا بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي قائلاً “نحن نقبل التحدي، وفي الموسم المقبل سنعود أقوى، أعدك”.

وأكمل “لدينا مباراة أخرى قبل انتهاء الموسم -نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي-، وبعدها ساجتمع بـ تشيكي -المدير الرياضي للنادي-، ونقرر ما هو الأفضل للفريق”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “في العام الماضي، تعاقدنا فقط مع رياض محرز، وسجل في مرمى برايتون هدفًا رائعًا، لذلك سنقرر ما الذي يحتاجه الفريق الآن من تدعيمات في الصيف”.