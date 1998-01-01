  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

شاهد.. أول صورة وفيديو لإحدى السفن السعودية التي تعرضت لهجوم بالفجيرة

الإثنين 13 مايو 2019 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. أول صورة وفيديو لإحدى السفن السعودية التي تعرضت لهجوم بالفجيرة


ابو ظبي / وكالات/

نشرت وسائل اعلام غربية أول صورة وفيديو لإحدى السفن السعودية تسمى المرزوقة، والتي تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للإمارات ضمن 4 سفن، دون وقوع أضرار بشرية.

وذكرت الإمارات في بيان أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح أمس لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بحسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية

وأضافت في البيان أن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

 

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: التصعيد مع غزة لم يغيّر شيئًا والأسبوع الجاري سيكون حسّاسًا

للمرة الاولى.. تل ابيب تعترف بخسائرها من صورايخ المقاومة!

تدمير اربع سفن تجارية في ميناء الفجيرة الاماراتي

مراسم تشييع القيادي الوطني الدكتور رباح مهنا

قيادي بالجهاد: الفلسطينيون يملكون ورقة قوية فيما يخص مستقبلهم ويوجه رسالة للسلطة

"هآرتس" : نذر حرب كبرى تومض في الخليج

الاعلام العبري يكشف عن مصير السيادة بمستوطنات الضفة في صفقة القرن!

الأخبار الرئيسية

"الاونروا" تحذر : مليون لاجئ فلسطيني من فقراء غزة بلا طعام خلال الشهر القادم

ميلادينوف: المواجهة القادمة وشيكة وقاسية وإذا تم تعطيل هذا الهدوء ستتحملون المسؤولية

بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة اليوم الاثنين

كاتب إسرائيلي : نذهب للملاجئ ونخرج منها وفق تعليمات حماس

وزير اسرائيلي : نحاول التوصل إلى تهدئة طويلة في غزة ومستعدون لجميع السيناريوهات