شاهد.. أول صورة وفيديو لإحدى السفن السعودية التي تعرضت لهجوم بالفجيرة

ابو ظبي / وكالات/

نشرت وسائل اعلام غربية أول صورة وفيديو لإحدى السفن السعودية تسمى المرزوقة، والتي تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للإمارات ضمن 4 سفن، دون وقوع أضرار بشرية.

وذكرت الإمارات في بيان أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح أمس لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بحسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية

وأضافت في البيان أن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.