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برشلونة أتم صفقة جريزمان وأتلتيكو يحارب لمنع ذلك

الإثنين 13 مايو 2019 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة أتم صفقة جريزمان وأتلتيكو يحارب لمنع ذلك


وكالات / سما /

أكد الإعلام الإسبانية اقتراب المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، بعد اتمامه الصفقة ، ليكون ثاني صفقات الميركاتو الصيفي بعد الهولندي فرينكي دي يونج.

وكشف الإعلامي الإسباني مانو كارينو عبر برنامجه في راديو “كادينا سير” الإسباني أن إدارة أتلتيكو مدريد تعتقد أن برشلونة أتم صفقة جريزمان ، ولم يتبقى سوى دفع الأموال للحصول عليه.

ووفقاً للمصدر ذاته فإن النادي المدريدي يحارب لمنع حدوث الصفقة ، حيث سيشهد النادي اجتماعاً على مستوى عالٍ في منتصف الأسبوع ، لمحاولة إقناع جريزمان بالبقاء.

ويسعى أتلتيكو مدريد لتكرار ما حدث في الصيف الماضي عندما كانت الشائعات تؤكد انتقاله إلى برشلونة ، لتنتهي القصة بإعلان اللاعب بقاءه في فيلم وثائقي.

ويستطيع برشلونة الحصول على جريزمان من خلال دفع مبلغ 125 مليون يورو – بند فسخ عقده – بعد الأول من يوليو.

وعاد الحديث مؤخراً عن رغبة برشلونة بضم جريزمان بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفضيحة أمام ليفربول.

#برشلونة #جريزمان

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