طهران تتهم مخربين أجانب باستهداف ناقلات النفط في الخليج

طهران /وكالات /

اتهمت إيران مخربين أجانب بالوقوف وراء الاعتداء على ناقلات النفط والسفن التجارية قبالة شواطئ الإمارات العربية يوم أمس، ووصفت هذا الحادث بـ"الخطير".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، اليوم الاثنين، إن "مخربين من دولة ثالثة" قد يكونون وراء الهجوم الذي وصفته الإمارات بالخطير.

ونقلت وكالة إيرنا للأنباء عن بيشه، قوله إن هجمات ميناء الفجيرة ربما نفذها مخربون من دولة ثالثة يسعون لزعزعة استقرار المنطقة".

وفي السياق ذاته، اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مصطفى كواكبيان، أنه حادث مفتعل ومرفوض.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت"، عن كواكبيان خلال مداخلة له في جلسة البرلمان اليوم، قوله إن "ما حدث من انفجارات في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات، قضية مفتعلة ونشك فيها، ونرفضها".

وكانت الخارجية الإماراتية قد أعلنت، أمس الأحد، أن 4 سفن تجارية تعرضت لأعمال تخريب قرب مياهها الإقليمية، ولم يوجه بيان وزارة الخارجية اتهامات لأي طرف بخصوص "الفعل التخريبي".

من جانبه، استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الهجوم على السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

وقال موسوي، بحسبما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، إن "الحوادث التي أصابت عدة سفن في بحر عمان مقلقة ومؤسفة ولا بد من توضيح ملابساتها"، موضحًا أن "حوادث كهذه لها تأثيرات سلبية على حركة الملاحة وأمن النقل البحري".

وحذر مما وصفه بـ"الدسائس التي تحاك لزعزعة أمن واستقرار المنطقة"، مطالبا "بلدان المنطقة باليقظة مقابل مغامرات عناصر أجنبية".