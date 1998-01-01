إيدين هازارد : لقد اتخذت قراري النهائي !

وكالات / سما /

أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي بأنه قد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع البلوز، مشيرًا إلى أن لا يستطيع الآن الإعلان بشكل رسمي عن خطوته المقبلة.

وارتبط اسم إيدين هازارد بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد الإسباني، حيث صرح اللاعب في أكثر من مرة عن رغبته في الانضمام للمرينجي.

ويبدو أن ريال مدريد قد استجاب أخيرًا لطلبات هازارد المتكررة طوال الفترة الماضية، وسيتعاقد معه هذا الصيف.

حديث هازارد لوسائل الإعلام الصحفية في اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي مساء أمس الأحد، يؤكد بشكل نهائي بأنه سينضم لريال مدريد، ومسألة وقت ويتم الإعلان عن الصفقة المنتظرة.

وتحدث هازارد حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “مستقبلي؟ نعم لقد اتخذت قراري النهائي، لقد حسمت قراري منذ أسبوعين تقريبًا، ولكن الأمر ليس مرتبط بي فقط -يقصد بالإعلان عن خطوته المقبلة-“.

وأضاف “هل كنت أتمنى أن يتم الإعلان عن قراري في وقت مبكر من الموسم؟ نعم، أردت ذلك، ولكن هذا لم يحدث”.

وتابع “مازلت انتظر -الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة- مثل الإعلام، والجماهير”.

الجدير بالذكر أن الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي كان قد لمّح هو الآخر عن رحيل إيدين هازارد عن البلوز هذا الصيف، عندما قال “هازارد لعب في تشيلسي 7 مواسم، وحاول في كل مباراة أن يقدم أفضل ما لديه، الآن حان الوقت لاحترام قراره”.