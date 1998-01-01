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جمعية الفلاح تقرر الامتناع عن تصوير ونشر صور للفقراء وهم يستلمون مساعداتهم

الإثنين 13 مايو 2019 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية الفلاح تقرر الامتناع عن تصوير ونشر صور للفقراء وهم يستلمون مساعداتهم


غزة / سما/

أبلغت جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين المانحين من اهل الخير والمؤسسات الخيرية بقرار امتناعها عن تصوير ونشر صور للفقراء وهم يستلمون مساعداتهم وذلك حفاظا على مشاعر أبناء شعبنا وعدم خدش كرامتهم.

وقال د. رمضان مصطفى طنبورة رئيس جمعية الفلاح الخيرية في تصريح صحفي: على الرغم من اننا في جمعية الفلاح الخيرية نعمل كل ما بوسعنا لدى توثيق المساعدات للمانحين على تغبيش الصور وعدم اظهار صور وجوه المستلمين وذلك حفاظا على كرامتهم، فاننا سنكتفي بتصوير المساعدات نفسها اذا كانت عينية وتصوير الشيكات والكشوفات وارسالها للمانحين اذا كانت مالية، وسنمنع تصوير تسليم المساعدات بالفعاليات الجماعية التي ننظمها.

وأضاف الدكتور طنبورة: نامل من الخيرين المانحين والصحفيين والاعلاميين تقدير الموقف ذلك ، ونسأل الله أن يتقبل صدقات كل أهل الخير وأن يجعل ما ينفقونه في ميزان حسناتهم يوم القيامة.

وأوضح رئيس جمعية الفلاح ان هذا القرار اتخذته الجمعية بعد ان ظهرت في الأونة الأخيرة بعض الصور والفيديوهات لتوزيع المساعدات على الفقراء والمساكين من احدى المؤسسات وفيها بعض صور الاذلال لشعبنا، وقد أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار فضح تلك الأسر الفقيرة بشكل أكبر، وهو ما ترفضه الجمعية ويرفضه شعبنا الابي .

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