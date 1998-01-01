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رأفت: يجري تحرك فلسطيني مكثف على الصعيد الدولي لمجابهة «صفقة القرن»

الإثنين 13 مايو 2019 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت: "إن التسريبات التي أطلقها المسؤولون الامريكيون مؤخرا حول ما يسمى "بصفقة القرن" تؤكد ان الإدارة الأمريكية ستعترف بالسيادة الاسرائيلية على كل المستعمرات في الضفة الغربية، مما يعني الاستيلاء على ما يزيد عن 60% من أراضي الضفة، الأمر الذي يقضي على حل الدولتين لمنع شعبنا من اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، أنه يجري تحرك فلسطيني مكثف مع المجتمع الدولي سيما روسيا والصين واليابان والدول الاوربية وجامعة الدول العربية لمجابهة "صفقة القرن" وللتأكيد على رفض شعبنا وقيادته التعاطي مع هذه الصفقة التي تنص على ان القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

وبشأن جلسة المجلس المركزي المرتقبة، أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت عن امله ان يتم عقد اجتماع لفصائل المنظمة للتوافق على جدول الأعمال وتحديد موعد لجلسة المجلس المركزي للمباشرة بتنفيذ كل قرارات المجلسين المركزي والوطني خاصة ما يتعلق بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

#صالح رأفت

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