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وحدة الشكاوي في بلدية غزة تتلقى 2800 إشارة خلال الشهر الماضي

الإثنين 13 مايو 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أعلنت وحدة المعلومات والشكاوي في دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة، أنها تلقت خلال نيسان/ إبريل الماضي، عبر بوابات التواصل الإلكترونية نحو 2800 إشارة من المواطنين تتعلق بخدمات البلدية المختلفة. 

وذكرت الوحدة في تقريرها الشهري أن هذه الإشارات تنوعت ما بين شكاوى واستفسارات واقتراحات وغيرها، حيث بلغ عدد الشكاوى 495 شكاوى تتعلق بخدمات البلدية موزعة على مختلف مناطق مدينة غزة.

وأضافت الوحدة أنه تم الاستجابة لـ 305 شكوى منها بنسبة 62%، ويجري حاليا متابعة باقي الشكاوي الأخرى البالغ عددها 190 شكوى بنسبة 38%، وسيتم إفادة المواطنين بالردود فور تلقيها من إدارات البلدية. 

وأفادت الوحدة أنه تم حل  268 شكوى بشكل كامل، من مجموع الشكاوى التي استقبلتها البلدية عبر بوابات التواصل المختلفة فيما لا تزال 17 شكوى قيد التنفيذ حاليًا.

وأوضحت أن الشكاوي توزعت على قطاعات مختلفة كالصرف الصحي والمياه والنظافة والطرق والتنظيم وقطاعات أخرى وتم تحويلها لجهات الاختصاص في البلدية لمعالجتها وتم إعلام المواطنين بالردود فور تلقيها من الإدارة المختلفة.

وبينت أن شكاوي الطرق احتلت المرتبة الأولى بعدد 130 شكوى بنسبة 26.2% من إجمالي الشكاوي الواردة، فيما احتلت شكاوي المياه المرتبة الثانية من إجمالي عدد الشكاوي بـ 112 شكوى بنسبة 22.6%، فيما جاءت شكاوي الصرف الصحي في المرتبة الثالثة وبلغت 100 شكوى بنسبة 20.2%، وبلغ عدد شكاوي الإنارة 62 شكوى بنسبة 12.5، فيما بلغ عدد شكاوي الصحة 67 شكوى، وشكاوي التنظيم 21 شكوى . 

#وحدة الشكاوي

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