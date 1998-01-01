تقرير صحف الإمارات العربية تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للعمليات التخريبية

ابو ظبي / وكالات/

سلطت صحف دولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة صباح اليوم الإثنين في افتتاحياتها الضوء على عمليات التخريب التي استهدفت 4 سفن شحن تجارية مدنية متعددة الجنسيات قرب المياه الإقليمية للدولة. ونقت وكالة الأنباء الإماراتية( وام)عن الصحف قولها في افتتاحياتها إن هذه العمليات تكشف الحقد المستتر في نفوس العابثين الذين يحاولون استهداف أمن وسلامة واستقرار المنطقة الأهم في العالم... مؤكدة ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في التصدي لهذه العمليات التخريبية والتعاون الفوري لمنع أي محاولات للتأثير على أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية السفن وطواقمها.

وتحت عنوان " أمن الملاحة مسؤولية جماعية" شددت صحيفة"الاتحاد" في افتتاحيتها على أن "أمن المنطقة خط أحمر، واستهدافها بالتخريب والإرهاب لا بد أن يواجه بتحرك دولي موحد، ذلك أن أمن وسلامة الملاحة البحرية مسؤولية جماعية".

وأشارت إلى أن "الإمارات في تحقيقها لكشف أبعاد عمليات التخريب التي استهدفت 4 سفن شحن تجارية مدنية متعددة الجنسيات قرب المياه الإقليمية للدولة، حرصت منذ البداية على الشفافية التامة في نشر المعلومات، سعياً لوأد الشائعات وإسكات طبول المنافقين الذين زعموا توقف العمل في ميناء الفجيرة".

وأكدت أن "التهديد خطير وموجه إلى كل دول العالم بلا استثناء" وطالبت بـ"التعاون الفوري للمجتمع الدولي لحماية السفن وطواقمها، ومنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة".

وشددت على سرعة الرد على عمليات التخريب ، عبر إجراءات جماعية تؤمن الحماية اللازمة لعبور السفن". من ناحيتها، وتحت عنوان " مسؤولية دولية"... قالت صحيفة " الخليج " أياً كان المعتدي، فإن لسان حال دولة الإمارات أنها وطن تعايش وأرض سلام، وأنها دولة تنمية وعدل وأمن واستقرار".

وقالت إن" الحادث الذي استهدف سفناً تجارية بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات ينتمي إلى دائرة العبث التي يروج لها البعض في المنطقة".

وأكدت أنه لن تستطيع قوى الشر المرتجفة النيل مندولة الإمارات واستقرارها" مشيرة إلى أن "ميناء الفجيرة الذي أشاع المرجفون تأثره جراء الحادث يعمل بشكل طبيعي". من جانبها وتحت عنوان " لا بديل للعالم عن قطع يد العابثين" ... أكدت صحيفة الوطن على "المسؤولية العالمية الواجبة في منع أي محاولات للتأثير على أمن وسلامة الملاحة البحرية، خاصة في مياه الخليج العربي".

وطالبت بدعم دولى لإعلان الإمارات عن بدء إجراء تحقيق موسع في الحادثة، سواء لمعرفة المنفذين الجبناء أو من يقف خلفهم. شددت "الوطن" في ختام افتتاحيتها على أن هذا التطور الخطير لن يمر دون كشف كل ما يتعلق به، و لابد من وقفة عالمية جامعة تدعم الحق وجلب الجناة إلى العدالة.