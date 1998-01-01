خلال جلسة الحكومة وبتوجيهات من الرئيس: ادخال 25 ألف ذبيحة من البنك الاسلامي للتنمية إلى غزة

رام الله / سما /

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الدول الأوروبية والبنك الدولي إلى إرسال فريق لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من أموالنا، لأن معظمها جائرة وجميعها غير مدققة، وتتم بدون أي شفافية".

وقال اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، "لا زلنا نرفض الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لأنها غير قانونية وهدفها إدانة أولادنا في سجون الاحتلال، ونحن نرفض ذلك لأسباب سياسية وقانونية".

كما استنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والاعتداءات على المصلين والمعتكفين في أيام شهر رمضان الفضيل، وكذلك تهجير جيش الاحتلال للعائلات الآمنة من بيوتها في الأغوار؛ بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، واحتجاز الصحفيين الذين كانوا يغطون الحدث.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بكل إجراءاتها العسكرية في الأغوار وباعتداءاتها وتضييقاتها على المقدسيين وبمحاولتها إسكات أي صوت يفضح حقيقتها.

ودعا رئيس الوزراء دول العالم التي تؤمن بحل الدولتين الى الرد على التهديدات الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية، بأخذ اجراء احترازي والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وحيّا مجددا الموظفين على صمودهم، ودعا الجميع للمشاركة في احياء ذكرى النكبة، واعتبار يوم الأربعاء القادم يوما تعليميا عن فلسطين وتاريخها، لإبقاء الذاكرة الفلسطينية حيّة في قلب وعقل كل فلسطيني.

واستطرد رئيس الوزراء: بتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس، سندخل من خلال الهلال الأحمر الى قطاع غزة 25 ألف ذبيحة تبرع بها البنك الإسلامي للتنمية في جدة، لمساعدة الفقراء من أهلنا في القطاع".

وأضاف: يحيّي مجلس الوزراء التجار على انضباطهم في الحفاظ على الأسعار وعدم استغلال الشهر الفضيل بقصد المبالغة في الربح، ويحيّي روح التضامن الاجتماعي التي تسود الشهر الفضيل، ويشكر القطاع الخاص على التزامه بمسؤولياته الاجتماعية تجاه المواطنين".

وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد حل أزمة الكهرباء في نابلس والخليل وطولكرم، كما ستُشغل المحطات المغذية في تلك المناطق.