  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصانع في مستوطنات غلاف غزة تنهار وتفلس بفعل صواريخ المقاومة

الإثنين 13 مايو 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصانع في مستوطنات غلاف غزة تنهار وتفلس بفعل صواريخ المقاومة


القدس المحتلة / سما /

قال أصحاب مصانع إسرائيلية تعمل في مستوطنات غلاف قطاع غزة، إنهم على وشك الانهيار والافلاس بفعل استمرار جولات القتال وإطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه تلك المستوطنات، إلى جانب استمرار حرائق البالونات والاضطرابات على الحدود.

وقال عدد من أصحاب تلك المصانع في تقرير مصور لقناة 12 العبرية، إنهم يجدون صعوبات بالغة في التعامل مع جولات القتال المتكررة. وأشار بعضهم إلى أن الانهيار البطيء في عمل المصانع، دون أدنى اهتمام من الجهات الحكومية الإسرائيلية المختصة بذلك.

وواجهت بعض الشركات الصغيرة والمصانع العاملة في الغلاف صعوبات مالية كبيرة وتعرضت لخسائر فادحة ما دفع بعضها لإغلاق جزئي أو كلي. حسب القناة.

كما اشتكى عدد من أصحاب المطاعم وكذلك الشركات التي ترعى وصول أجانب ومستوطنين من مناطق مختلفة لمناطق في غلاف غزة، من تراجع الحركة والنشاط التجاري والاقتصادي وعزوف الكثيرين عن الوصول لتلك المطاعم وكذلك لغلاف غزة بشكل عام.

وقال أحد المستوطنين من سديروت "ما يحدث هنا هو نوع من حرب الاستنزاف، هنا حالة من الانهيار البطيء لا ينتبه لها أحد".

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: التصعيد مع غزة لم يغيّر شيئًا والأسبوع الجاري سيكون حسّاسًا

للمرة الاولى.. تل ابيب تعترف بخسائرها من صورايخ المقاومة!

تدمير اربع سفن تجارية في ميناء الفجيرة الاماراتي

مراسم تشييع القيادي الوطني الدكتور رباح مهنا

قيادي بالجهاد: الفلسطينيون يملكون ورقة قوية فيما يخص مستقبلهم ويوجه رسالة للسلطة

الاعلام العبري يكشف عن مصير السيادة بمستوطنات الضفة في صفقة القرن!

"هآرتس" : نذر حرب كبرى تومض في الخليج

الأخبار الرئيسية

"الاونروا" تحذر : مليون لاجئ فلسطيني من فقراء غزة بلا طعام خلال الشهر القادم

ميلادينوف: المواجهة القادمة وشيكة وقاسية وإذا تم تعطيل هذا الهدوء ستتحملون المسؤولية

بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة اليوم الاثنين

كاتب إسرائيلي : نذهب للملاجئ ونخرج منها وفق تعليمات حماس

وزير اسرائيلي : نحاول التوصل إلى تهدئة طويلة في غزة ومستعدون لجميع السيناريوهات