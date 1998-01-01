مصانع في مستوطنات غلاف غزة تنهار وتفلس بفعل صواريخ المقاومة

القدس المحتلة / سما /

قال أصحاب مصانع إسرائيلية تعمل في مستوطنات غلاف قطاع غزة، إنهم على وشك الانهيار والافلاس بفعل استمرار جولات القتال وإطلاق مئات الصواريخ من غزة باتجاه تلك المستوطنات، إلى جانب استمرار حرائق البالونات والاضطرابات على الحدود.

وقال عدد من أصحاب تلك المصانع في تقرير مصور لقناة 12 العبرية، إنهم يجدون صعوبات بالغة في التعامل مع جولات القتال المتكررة. وأشار بعضهم إلى أن الانهيار البطيء في عمل المصانع، دون أدنى اهتمام من الجهات الحكومية الإسرائيلية المختصة بذلك.

وواجهت بعض الشركات الصغيرة والمصانع العاملة في الغلاف صعوبات مالية كبيرة وتعرضت لخسائر فادحة ما دفع بعضها لإغلاق جزئي أو كلي. حسب القناة.

كما اشتكى عدد من أصحاب المطاعم وكذلك الشركات التي ترعى وصول أجانب ومستوطنين من مناطق مختلفة لمناطق في غلاف غزة، من تراجع الحركة والنشاط التجاري والاقتصادي وعزوف الكثيرين عن الوصول لتلك المطاعم وكذلك لغلاف غزة بشكل عام.

وقال أحد المستوطنين من سديروت "ما يحدث هنا هو نوع من حرب الاستنزاف، هنا حالة من الانهيار البطيء لا ينتبه لها أحد".