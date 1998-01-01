غزة: صرف بدل إيجار لمن دمرت منازلهم خلال العدوان الأخير

غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، اليوم الاثنين، عن صرف بدل إيجار لأصحاب المنازل التي دمرت بشكل كلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأوضح سرحان في تصريح صحفي له، أن صرف بدل الإيجار سيتم بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية. مشيرا إلى أنه سيتم صرفها خلال الأيام المقبلة ولمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن طواقم حصر الأضرار الهندسية والفنية تواصل أعمال الحصر وتدقيق بيانات المتضررين وإعداد الاستمارات الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وبحسب الوزارة، فإن الاحتلال دمر 130 وحدة سكنية بشل كامل، و700 بشكل جزئي خلال العدوان الأخير.