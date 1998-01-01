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لهذا السبب.. السلطة الفلسطينية تعوض عائلة إسرائيلية بمبلغ 2 مليون شيكل

الإثنين 13 مايو 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. السلطة الفلسطينية تعوض عائلة إسرائيلية بمبلغ 2 مليون شيكل


القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الإثنين، بأن السلطة الفلسطينية وافقت على دفع مليوني شيكل كتعويضات لعائلة إسرائيلي قتل خلال عملية.

وذكرت الصحيفة أن الإسرائيلي غاد رجوان قتل على يد عامل فلسطيني كان يعمل في مصنع بمنطقة عطاروت الصناعية عام 2002.

وادعت أن العملية نفذها الفلسطيني بإشراف وتوجيه من أحد كبار المساعدين للأسير القائد في فتح مروان البرغوثي الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في "إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2008 بعد 6 سنوات من مقتل الإسرائيلي، رفعت زوجته مايا فان وابنته دعوى ضد السلطة الفلسطينية ورئيس وزرائها وكذلك ضد مروان البرغوثي في محكمة القدس المحلية، وطالبت بتعويض قدره أكثر من 130 مليون شيكل عن الأضرار التي لحقت بهم لمقتل زوجها.

ونوهت إلى أنه بعد عدة سنوات من تناول القضية، وفي خطوة نادرة قررت السلطة تسوية القضية خارج المحكمة وبموجبها ستعترف بمسؤوليتها عن العملية ودفع مليوني شيكل لصالح عائلة القتيل.

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