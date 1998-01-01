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ايران تدعو للتحقيق في اعتداء الفجيرة وتصفه بـ"المقلق والمؤسف"

الإثنين 13 مايو 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تدعو للتحقيق في اعتداء الفجيرة وتصفه بـ"المقلق والمؤسف"


طهران /وكالات /

دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى كشف أبعاد الهجوم الذي استهدف ناقلات نفط قرب المياه الإقليمية الإماراتية، فجر الأحد.

ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، استهداف السفن أمس الأحد قرب ميناء الفجيرة، بالباعث لـ "القلق والأسف"، داعيا إلى "توضيح الأبعاد الدقيقة للحادث".

وحذر موسوي من أي محاولة ضارة من قبل المتآمرين لتقويض الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعا "دول المنطقة إلى أن تكون في حالة تأهب لأي مغامرة من قبل عملاء أجانب".

وفي وقت سابق قال رئيس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت، إن ما وقع قرب ميناء الفجيرة الإماراتي فجر الأحد، "يثبت أن أمن جنوب الخليج الفارسي هش كالزجاج".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

ويعد ميناء الفجيرة على ساحل بحر عمان أهم ميناء لتصدير النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، يصدر ما يصل إلى مليون و800 ألف برميل يوميا.

#الفجيرة #ايران #السعودية

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