بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في غزة اليوم الاثنين

غزة / سما /

اعلنت اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة اليوم الاثنين عن بدء صرف المنحة المالية للأسر الفقيرة في قطاع غزة .

واعلن مصدر باللجنة القطرية عن بدء توزيع المساعدات النقدية للأسر الفقيرة الـ 100 دولار بدءًا من اليوم الساعة العاشرة صباحا للكشفين الأول والثاني عبر مكاتب البريد ووفقًا للترتيب الأبجدي.

وذكر أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية ما يقارب 108 ألف أسرة.

هذا وكان السفير القطري محمد العمادي وصل فجر اليوم الاثنين الى غزة عبر معبر بيت حانون ايرز تزامنا مع وصول المنسق الخاص لعملية السلام للشرق الاوسط نيكولاي ميلادينوف .

يتبع ..