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بولندا تلغي زيارة وفد إسرائيلي

الإثنين 13 مايو 2019 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بولندا تلغي زيارة وفد إسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية البولندية أنها ألغت زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وفد إسرائيلي برئاسة وزير العدالة الاجتماعية إيلي كوهين، وذلك بعد أن غيرت تل أبيب أعضاء الوفد.
وقالت الخارجية البولندية اليوم الاثنين، إن "بولندا قررت إلغاء زيارة ممثلين رسميين عن إسرائيل بعد أن غيرت الأخيرة وفي آخر لحظة أعضاء الوفد، وهذا يعني أنه كان من المفروض تركيز المحادثات"، مضيفة أن المحادثات كان من المقرر أن تركز على إعادة الممتلكات اليهودية".
وتعتبر بولندا أن مسألة إعادة ممتلكات اليهود التي صودرت خلال الحرب العالمية الثانية هي مسألة مغلقة.
هذا وكان من المقرر أن يصل اليوم الاثنين الوفد الإسرائيلي إلى وارسو في زيارة رسمية.

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