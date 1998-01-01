العمادي يصل غزة على راس وفد قطري وهذا ما سيبحثه...

غزة / سما /

وصل السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة على راس وفد من اللجنة، مساء اليوم الاحد، الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون ايرز شمال القطاع.

ويضم الوفد القطري الى جانب العمادي، خالد الحردان نائب السفير العمادي، و "عبد الله الطوالبة" من اللجنة القطرية الى قطاع غزة .

وتأتي زيارته تزامنا مع زيارة سيقوم بها صباحا نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى القطاع.

ومن المقرر ان يعقد العمادي سلسلة لقاءات مع مسؤولين وجهات مختلفة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نقلت قناة "كان" العبرية، عن صحيفة "الأيام" الفلسطينية، قولها إن مغادرة الوفد الأمني المصري قطاع غزة بشكل مفاجئ مساء أمس، جاءت بعد حصوله على تعهدات من "إسرائيل" بتنفيذ تفاهمات التهدئة، وفي مقدمتها إدخال أموال المنحة القطرية إلى القطاع، والتي تقدر بثلاثين مليون دولار.

وبحسب القناة، أكد مصدر لصحيفة "الأيام"، أن "إسرائيل تعهدت ابتداءاً من يوم غدٍ الأحد بتوسيع مساحة الصيد البحري إلى 15 ميلاً وزيادة حجم الاستيراد والتصدير من وإلى القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن السفير القطري محمد العمادي، سيصل إلى غزة بعد غدٍ الاثنين، وكذلك المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، حيث سيتم بالتزامن مع إدخال أموال المنحة القطرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال ستخصص لتمويل السولار القطري والمشاريع التشغيلية للفقراء، وسيستثنى منها فئة الموظفين في القطاع.

وبيّنت أن آلية الصرف ستكون مغايرة عما كانت عليه سابقاً، حيث ستتم عبر أحد البنوك المحلية ومن خلال مؤسسة قطرية لها مكتب في غزة.