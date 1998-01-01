إيزنكوت يحذر البيت الابيض من خطر التصعيد بالضفة ويصف الوضع بالحساس

غزة / سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاحد، أن غادي ايزنكوت رئيس الاركان الاسبق قد حذر البيت الابيض الاسبوع الماضي من خطر التصعيد.

وبحسب القناة 13 العبرية، حذر رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت البيت الأبيض الأسبوع الماضي من خطر التصعيد في الضفة الغربية في المستقبل القريب

ووفقا للقناة، أوصى بأن تأخذ إدارة ترامب هذا الأمر بعين الاعتبار في ضوء نيتهم تقديم خطة السلام "صفقة القرن" في الأسابيع المقبلة.

و وكان ايزنكوت قد شارك الثلاثاء الماضي في اجتماع مغلق مع المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات، كما شارك في الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات حوالي 10 خبراء في القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

وادعى رئيس الأركان السابق أن الوضع في الضفة الغربية "حساسًا ومتفجّرًا" ويعزى ذلك إلى انخفاض التمويل الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية وقرار السلطة الفلسطينية بعدم تلقي إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل".

ترجمة: مؤمن مقداد