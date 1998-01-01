  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إيزنكوت يحذر البيت الابيض من خطر التصعيد بالضفة ويصف الوضع بالحساس

الأحد 12 مايو 2019 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيزنكوت يحذر البيت الابيض من خطر التصعيد بالضفة ويصف الوضع بالحساس


غزة / سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الاحد، أن غادي ايزنكوت رئيس الاركان الاسبق  قد حذر البيت الابيض الاسبوع الماضي من خطر التصعيد.

وبحسب القناة 13 العبرية، حذر رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت البيت الأبيض الأسبوع الماضي من خطر التصعيد في الضفة الغربية في المستقبل القريب

ووفقا للقناة، أوصى بأن تأخذ إدارة ترامب هذا الأمر بعين الاعتبار في ضوء نيتهم تقديم خطة السلام "صفقة القرن" في الأسابيع المقبلة.

و وكان ايزنكوت قد شارك الثلاثاء الماضي في اجتماع مغلق مع المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات، كما شارك في الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات حوالي 10 خبراء في القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

 وادعى رئيس الأركان السابق أن الوضع في الضفة الغربية "حساسًا ومتفجّرًا" ويعزى ذلك إلى انخفاض التمويل الأمريكي لقوات الأمن الفلسطينية وقرار السلطة الفلسطينية بعدم تلقي إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل".

ترجمة: مؤمن مقداد

الأكثر قراءة اليوم

المرحلة الاولى من التفاهمات.. الكشف عن موعد وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة

مهمة الوفد المصري في تل أبيب: غزة ربما تشهد انتعاشة مؤقتة خلال الساعات القليلة المقبلة

هارتس تتحدث عن اهمية اعادة احتلال غزة والتطور النوعي في قدرات المقاومة الصاروخية

دعوة إسرائيلية لتهجير فلسطينيي غزة إلى أوروبا

غرينبلات يكشف عن موعد نشر " صفقة القرن "

فيديو ..حرب طاحنة في جامعة جزائرية بين صائمين ومفطرين

الاحتلال : قوة فصائل غزة تعادل حزب الله الان وسيطلقون الف صاروخ على اسرائيل يوميا في الحرب القامة

الأخبار الرئيسية

القاهرة: لا يعلم أحد ما هى صفقة القرن والتسريبات الإسرائيلية حولها من ضروب الخيال!

قصف

معاريف: التصعيد مع غزة لم يغيّر شيئًا والأسبوع الجاري سيكون حسّاسًا وموعد اندلاع الحرب كالتالي ..

الجهاد

قيادي بالجهاد: الفلسطينيون يملكون ورقة قوية فيما يخص مستقبلهم ويوجه رسالة للسلطة مفادها..

اشتيه

اشتيه: الوضع سيئ ومتفاقم في غزة وتحويل الأنظار تجاه القطاع من خلال الحروب والحصار غرضه التالي..

تل ابيب: إيران قد تطلق صواريخ على إسرائيل من خلال حزب الله او الجهاد الإسلامي