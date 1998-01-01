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للمرة الاولى.. تل ابيب تعترف بخسائرها من صورايخ المقاومة!

الأحد 12 مايو 2019 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الاولى.. تل ابيب تعترف بخسائرها من صورايخ المقاومة!


القدس المحتلة / سما /

للمرة الاولى، اعترفت اسرائيل بخسائرها المادية في المدن الاسرائيلية من صواريخ قطاع غزة خلال جولة التصعيد الاخيرة مع القطاع.

و نشر صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب "الاسرائيلية" معطيات الخسائر التي لحقت بمدن الاحتلال خلال التصعيد الأخير من صواريخ المقاومة الفلسطينية، وقام بتقدير الخسائر مهندسين واحصائيين عملوا في المدن التي لحقت بها .

واعترفت "إسرائيل" عبر تقرير لسلطة الضرائب اليوم الأحد، بالخسائر والأضرار، التي طالت المدن والمناطق الإسرائيلية نتيجة استهدافها بصواريخ الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد تقرير سلطة الضرائب بأن مدينتي أسدود وعسقلان، كانتا الأكثر تضررًا، إذ شهدت أسدود تضرر 166 مبنى بشكل مباشر، و90 حالة تلف للمركبات، أما عسقلان فسجلت 182 حالة ضرر مباشر في المباني و50 حالة ضرر في المركبات.

وأضاف التقرير أن المناطق الأخرى التي استهدفتها صواريخ المقاومة سواء في ”كريات غات“ و“سديروت“ والمستوطنات الأخرى في ”غلاف غزة“، شهدت حدوث 130 حالة إصابة مباشرة بالمباني وعشرات الأضرار التي أصابت المركبات.

ووفقا لصندوق التعويضات "الإسرائيلي"، فقد تم خلال الأيام الماضية رفع 754 طلبًا للتعويض عن الأضرار المباشرة التي أعقبت سقوط الصواريخ، معظمها من أسدود وعسقلان، كما تم فحص 95% من الأضرار الأسبوع الماضي.

ولفت التقرير، إلى أنه تم إجلاء 10 عائلات تضررت منازلها بسبب الصواريخ، إلى الفنادق التي تمولها المؤسسة، وبعضهم عاد لاحقًا إلى منزله، وآخرون انتقلوا إلى سكن بديل.

من المقرر أن تعقد اللجنة المالية للكنيست جلسة خاصة يوم غد الاثنين، لبحث آليات التعويض لسكان الجنوب في أعقاب أضرار المزارعين المتكررة، نتيجة إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة.

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