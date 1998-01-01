كتلة "ميرتس" تجمع تواقيع برلمانية لمساءلة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن كتلة "ميرتس" بدأت بجمع تواقيع أربعين عضواً في الكنيست، لمساءلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول عدد من القضايا الملحة في الهيئة العامة للكنيست وتحديداً فيما يتعلق بمشروع قانون الحصانة البرلمانية الذي ينوي طرحه للمصادقة النائب بتسلئيل سموتريتش ويتلخص مشروع القانون بمنح الحصانة الكاملة لرئيس الحكومة.

وبحسب القناة، وصفت كتلة "ميرتس" مساعي نتنياهو لتشكيل الائتلاف الحكومي بـ"حكومة الحصانة" للتملص من العدالة.

وأشارت القناة، إلى أن نواباً في المعارضة الإسرائيلية، انتقدوا طلب نتنياهو إرجاء موعد جلسة الاستماع التي ستعقد له، في حين أنه لم يقم محاموه بأخذ مواد التحقيق استعداداً لهذه الجلسة.

وقال النائب عوفر شيلاح من حزب "كاحول لفان"، إن عقد جلسة كهذه هو حق وليس واجباً، وإذ يمتنع نتنياهو ومحاميه عن أخذ مواد التحقيق، فيترتب على المستشار القانوني تقديم لائحة اتهام بشأنه.