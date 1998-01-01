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3 أسرى من الخليل يواصلون إضرابهم عن الطعام

الأحد 12 مايو 2019 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 أسرى من الخليل يواصلون إضرابهم عن الطعام


الخليل / سما /

يواصل ثلاثة أسرى من محافظة الخليل إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم: عودة الحروب وحسن العويوي، منذ 41 يوماً، والأسير سليم رجوب المضرب عن الطعام منذ 18 يوماً.

وأشار نادي الأسير إلى أن أوضاعاً صحية خطيرة يواجهها الأسرى المضربين، مع استمرار إدارة معتقلات الاحتلال بتنفيذ سياساتها الانتقامية بحقهم، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر في محاولة لكسر الإضراب، مشيراً إلى أنه وحتى الآن لم يجري أي حوار جدي ينهي معاناتهم.

واوضح نادي الأسير أن الأسير الحروب (32 عاماً)، من بلدة دير سامت ومعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، وهو أب لعشرة أطفال، أما الأسير العويوي (35 عاماً) فهو معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال، والأسير سليم رجوب (48 عاماً)، وهو معتقل منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، وهو متزوج وله ستة أبناء، وأمضى سابقاً في معتقلات الاحتلال نحو ثماني سنوات، ونفذ سابقاً عدة إضرابات رفضاً لاعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن الأسيرين الحروب والعويوي يقبعان في معتقل "نيتسان الرملة"، والأسير رجوب في معتقل "الرملة".

ومن الجدير ذكره أن قرابة 500 أسير إداري في معتقلات الاحتلال.

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